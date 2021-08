Prefeito assina ordens de serviços para reformar salões comunitários em Timóteo

O prefeito de Timóteo Douglas Willkys, assinou duas ordens de serviços na última sexta-feira (27) para reformar a estrutura de dois espaços onde são desenvolvidas atividades comunitárias. As obras visam também fortalecer e estimular o trabalho das organizações da sociedade civil (OSC´s).

A primeira ordem de serviço, cujo contrato é o de nº PG 225/2021, no valor de R$ 55.071,95, refere-se à revitalização do salão localizado no Bairro Bela Vista (prédio do antigo sopão) onde serão desenvolvidas atividades pelo projeto Hinene que atua com ações de educação, esporte e assistência social. A assinatura contou com a presença do vereador Thiago Torres e do presidente da associação, Marco Túlio.

A outra ordem de serviço (PG 226/2021), assinada pelo prefeito Douglas Willkys, vai beneficiar a comunidade do Bairro Ana Moura por meio da reforma do centro comunitário (antiga Escola Ana oura). O valor do contrato é de R$ 53.036.69 e foi destinada para aquela comunidade por solicitação do vereador Professor Ronaldo através de uma emenda encaminhada pela deputada federal Alê Silva. No local funciona Projeto Humanizar, a ONG Engenho do Saber, a catequese e escolinha de futebol.

A previsão do início das duas obras, que está sob a responsabilidade da Construtora L&M Ltda., é 8 de setembro e a previsão de entrega 3 meses.

“São duas obras que irão proporcionar melhorias na qualidade de vida em dois pontos diferentes da cidade. A parceria entre o poder público e as entidades da sociedade civil é importante no desenvolvimento de ações comunitárias e educacionais, garantindo a integração e a valorização dos moradores”, disse Douglas Willkys.