Os trabalhos de implosão e remoção de rochas da Avenida Belo Horizonte, no antigo trecho da BR-381, no Distrito de Cachoeira do Vale continuam em ritmo acelerado para que a liberação parcial da pista possa ser feita o mais rapidamente possível.

A TNT Serviços, empresa responsável pela detonação das rochas, deu sequência nesta quinta-feira (2) aos serviços de fragmentação das rochas para que em seguida todo o material seja realocado na base do talude, funcionando assim com uma parede de contenção para segurar as rochas que continuam soltas no maciço granítico.

Em outra frente de atuação para que uma solução em definitivo seja adotada para evitar novos riscos geológicos no local, o prefeito de Timóteo Douglas Willkys está em Brasília ao lado do vice-prefeito e secretário de Educação, José Vespasiano Casemiro, o Professor Vespa, e do deputado federal Hercílio Coelho Diniz, cumprindo diversas agendas em benefício da cidade.

Um dos compromissos do prefeito e do vice ocorreu na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) onde eles se reuniram com o coordenador geral de Manutenção e Restauração Rodoviária, Allan Magalhães Machado, para tratar da resolução em definitivo para o problema.

De acordo com Douglas, ficou acertado que uma equipe de especialistas do Dnit, sediada no Rio de Janeiro, estará em Timóteo na próxima semana para avaliar a situação das pedras que se encontram escoradas no alto do talude e que ainda representam riscos de se desprenderem.

“Essa equipe terá autonomia para efetuar os ensaios e estudos necessários para garantir a segurança após a intervenção paliativa que estamos realizando. O contrato para execução destas medidas já está sendo licitado pelo Dnit para esse trecho da BR-381 interditado. Esperamos ter uma solução final para esse problema, pois entendemos que só dessa forma conseguiremos levar tranquilidade para a população, para as empresas e para quem precisa trafegar pelo local”, pontuou o prefeito Douglas.

Pelo cronograma de obras a previsão é que na sexta-feira seja encerrado o trabalho de implosão das rochas. Logo em seguida tem início o processo de remoção, limpeza e sinalização da pista. Assim que o trecho estiver seguro, ele será liberado parcialmente para a circulação de veículos até que o Dnit (responsável pelo domínio e administração da rodovia federal) dê uma solução definitiva para aquele trecho da rodovia.