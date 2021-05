Prefeito de Ipatinga se reúne com ministro da Saúde

Acompanhado de dois secretários municipais, o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, foi recebido pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e também pelo secretário Especial do Esporte, Marcello Reis Magalhães, na tarde dessa quarta-feira (12), em Brasília. Importantes assuntos relacionados às duas áreas, em favor da cidade, foram tratados com as autoridades federais, conforme informou o chefe do Executivo.

As agendas em Brasília, viabilizadas com a participação do gabinete do deputado Federal Marcelo Álvaro, ex-ministro do Turismo, foram cumpridas também com as presenças do secretário de Governo de Ipatinga, Roberto Soares, e o secretário de Saúde, Cleber de Faria.

No Ministério da Saúde, os assuntos em pauta foram medidas de apoio requeridas junto à União para aperfeiçoamento e incremento da estrutura de atendimento à população. Foram enfocadas demandas como a reestruturação do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM), construção de novas Unidades Básicas de Saúde e aumento do Teto Mac (limite financeiro disponível para custear os serviços da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar).

O prefeito Gustavo Nunes saiu otimista da reunião e salientou a receptividade e o esforço manifestado pelo ministro para acelerar as soluções para as questões apresentadas. Conforme ele, o próximo passo será o encaminhamento de documentos técnicos e protocolares instruídos pela pasta para dar seguimento às providências.

“Estamos muito satisfeitos com o resultado da visita. O Ministério da Saúde é fundamental para que possamos avançar cada vez mais na oferta de serviços médico-ambulatoriais de qualidade para nossa população. Entendemos que devemos cuidar não apenas das necessidades curativas, mas precisamos dotar a cidade de uma infraestrutura preventiva mais completa e eficiente que, afinal, se refletirá efetivamente na redução dos níveis de adoecimento e, por consequência, inclusive em economia de recursos”, disse.

No início de maio, o prefeito também foi recebido pelo diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Alex Machado Campos. A pauta deste encontro foi uma negociação para envio de novas doses de imunizantes para acelerar a vacinação contra a Covid-19 no município.

O prefeito de Ipatinga ressalta que tem procurado estar em contato permanente com parlamentares e representantes do governo federal, desde o início de sua gestão, considerando ser esta aproximação e a interação com lideranças fatores muito importantes para garantir aporte e destinação de recursos para o município.

ESPORTE

Em Brasília, a comitiva ipatinguense também esteve reunida com o secretário Especial do Esporte, Marcello Reis Magalhães, para apresentação de projetos relevantes relacionados à pasta.

Os principais temas tratados foram aportes necessários para a implantação do Programa Segundo Tempo (que oferece atividades esportivas no contraturno escolar para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos) no ginásio Fefezão, no bairro Ideal, e o Projeto Vôlei na Praça, a ser desenvolvido nos finais de semana, no Parque Ipanema.

Durante a visita, Marcello Reis se comprometeu em enviar, nos próximos dias, uma equipe técnica ao município para garantir a destinação dos recursos que serão liberados para investimentos ao esporte em Ipatinga.