Prefeito de Paraíso busca apoio para implantação de Ceasa na região

O prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato, que é presidente da Assembleia Metropolitana do Vale do Aço, reuniu-se com o deputado federal Vilson da Fetaemg, na tarde dessa terça-feira (29), em Belo Horizonte, para tratar da implantação de uma Central de Abastecimento (Ceasa) na região. Também participaram do encontro a vice-presidente do PSB-MG, Kátia Gaivoto, e o assessor parlamentar Everton Germano.

Bruno Morato avalia que a experiência de Vilson à frente das questões ligadas à agricultura, sobretudo como representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (Fetaemg), tende a fortalecer a mobilização pela implantação da Ceasa na região. Agora, a solicitação será encaminhada ao governo federal.

“Nós pedimos ao deputado Vilson da Fetaemg que levasse ao governo federal, por meio da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, uma solicitação para a criação de uma Ceasa na região. Essa central facilita muito a vida do produtor e das pessoas que vivem do comércio de hortifrutigranjeiros. E também é uma demanda que visa atender melhor a nossa população, que teria acesso mais facilitado a esses produtos e com preços melhores”, afirma Bruno Morato. “O deputado Vilson deve se reunir com a ministra Tereza Cristina nos próximos dias para levar esse nosso pedido, tendo em vista que os municípios da região não têm condições de alavancar esse projeto da Ceasa, que é grande e exige recursos da ordem de R$ 15 milhões. Mas há boa vontade do deputado e esperamos que a ministra também tenha essa sensibilidade, para prestigiar nossa região com esse projeto tão importante para garantir o abastecimento de tantas famílias”, completa Bruno Morato.