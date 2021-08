Prefeitos do Vale do Aço debatem transporte público em seminário

A Assembleia da Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA) promoveu, nesta sexta-feira (13), o Seminário “Boas práticas na gestão do transporte público em regiões metropolitanas”. Voltado para os membros dos órgãos colegiados da RMVA e representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), o encontro visou enriquecer e embasar tecnicamente as discussões acerca do transporte público no Vale do Aço.

As discussões já estão em andamento na assembleia da RMVA e Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano (CDDM). Mas para avançar ainda mais, a mesa diretora do órgão colegiado convidou especialistas da área para aprofundar os conhecimentos e experiências sobre transporte público. Participaram do seminário, como expositores, representantes de outras regiões metropolitanas que possuem sistemas de transporte público já bem estruturados e de sucesso.

O presidente da Assembleia Metropolitana e prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato, destacou que o evento elevou o patamar das discussões sobre o tema. “Pudemos compreender de forma mais real e técnica como funcionam os diferentes modelos de gestão do transporte público, cada um com suas peculiaridades. Assim, podemos analisar de forma mais profunda as melhores alternativas para o Vale do Aço. O transporte público é um direito constitucional e que impacta de forma grandiosa na vida dos cidadãos. Por isso, estamos nos empenhando em entender melhor a respeito do tema, para implementarmos ações conjuntas de melhorias, visando o benefício geral para toda a população do Vale do Aço”, pontua Bruno.

EXPERIÊNCIAS DE SUCESSO

Foram convidados para palestrar: o diretor de Transporte da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, Wilian Corrêa; o diretor de planejamento do Grande Recife Consórcio de Transporte, Maurício Pina; e o presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos de Goiânia, Tarcísio Abreu.

Na ocasião, os gestores e especialistas detalharam a experiência e as modelagens do transporte público de suas respectivas regiões. Durante o encontro, os presentes puderam sanar dúvidas e expor suas ideias referentes às diversas formas de gestão do transporte público, como por exemplo consórcios e empresas públicas.

O aprimoramento do transporte público no Vale do Aço é uma das prioridades de trabalho da Assembleia Metropolitana, órgão colegiado de deliberação máxima da região que congrega os chefes dos poderes Executivo e Legislativo dos municípios de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso e Timóteo. Também participaram do seminário, os secretários municipais, os deputados estaduais membros da Assembleia Metropolitana e do CDDM, além de representantes do Governo de Minas.