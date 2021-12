Pela primeira vez, Santana do Paraíso sediou a reunião do G4, grupo dos quatro municípios da Região Metropolitana do Vale do Aço. O anfitrião, prefeito Bruno Morato, recebeu em seu gabinete, na manhã desta segunda-feira (6), os prefeitos Marcos Vinícius (Coronel Fabriciano), Douglas Willkys (Timóteo) e Gustavo Nunes (Ipatinga).

Alguns assuntos avançaram na pauta do grupo, especialmente a integração do transporte, a privatização do serviço de água e esgoto e o desenvolvimento econômico da região. No encontro, os prefeitos alinharam o compromisso de criar um consórcio para tratar de assuntos relevantes para a região, conforme explica Bruno Morato.

“Ficou definido que na primeira quinzena de janeiro nós nos reuniremos com o governo do Estado, a fim de solicitar os estudos de viabilidade que vão permitir aos municípios implantarem um sistema de transporte único para as quatro cidades. E aí o cidadão vai ganhar muita qualidade de vida, vai ganhar fluidez no trânsito e uma tarifa mais modesta”, afirma.

“O segundo tema se refere a água e esgoto, em razão das dificuldades que os municípios estão tendo com a Copasa. E ficou definido que os municípios vão, através de um consórcio, criar uma Agência Reguladora para o serviço, uma vez que a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário (Arsae-MG) não tem nos atendido, tanto que ela elevou a tarifa de esgoto a um valor com o qual não concordamos. Portanto queremos fazer essa regulação por meio dos municípios e não mais da Arsae, que é um órgão ligado ao governo do Estado”, completou o prefeito de Santana do Paraíso.

Bruno Morato acrescenta que o G4 vai encomendar um estudo de viabilidade para verificar a privatização desse sistema. “A proposta é abrir uma nova licitação para que as empresas possam disputar o serviço de água e esgoto e oferecer mais qualidade e preços menores, que é o que tem ocorrido em outras cidades, como em Pará de Minas”, destaca.

A ampliação dos investimentos na região também é preocupação do G4. “Vamos solicitar ao governo do Estado uma pauta para tratarmos de desenvolvimento econômico, tendo em vista que a região do Vale do Rio Doce, nos últimos dois anos, foi uma das que menos recebeu recursos privados. Então, precisamos de políticas públicas que nos permitam melhorar a atratividade de empresas e de negócios aqui na região”, defende Bruno Morato, que é presidente da Assembleia Metropolitana do Vale do Aço.

Por fim, o G4 incluiu na pauta do grupo um pedido do prefeito Douglas Willkys: a construção de um contorno para a MG-760, que liga a região à BR-262. “Este é um tema que nos preocupa, tendo em que vista que, da forma como a MG-760 está planejada, haverá um incremento significativo de trânsito em Timóteo, o que vai causar reflexos também nas outras cidades. Então nós apoiamos essa solicitação do prefeito Douglas e vamos com ele a Belo Horizonte lutar por esse contorno”, garante Bruno Morato.

Além dos prefeitos, participaram da reunião do G4, nesta segunda: José Anício de Almeida, o Oliveirinha (vice-prefeito de Santana do Paraíso), Leandro Anício (secretário de Governo de Santana do Paraíso), João Luiz Teixeira (diretor-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço – ARMVA), Mauro Guimarães (chefe de Gabinete da ARMVA), Everton Campos (secretário de Governo de Fabriciano) e Robertinho Soares (secretário de Governo de Ipatinga).