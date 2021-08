Prefeitura anuncia pacote de obras de pavimentação e drenagem em Fabriciano

A Prefeitura de Coronel Fabriciano dará início a mais um pacote de obras de pavimentação no município. Os investimentos são de quase R$ 1,8 milhão, em recursos viabilizados por meio de emenda parlamentar, e que vão beneficiar várias ruas em vários bairros da cidade.

A ordem de serviço foi assinada nesta quinta-feira (12), no gabinete do prefeito Marcos Vinicius, com a presença do vice-prefeito Sadi Lucca, do secretário de Obras, Fabrício Farias, presidente da Câmara, Miltinho do Sacolão, vereadores da base, representante da empresa ARS Serviços de Pavimentação, ganhadora da licitação, além de moradores do bairro Córrego Alto, uma das localidades contempladas com as obras.

As intervenções já devem começar na próxima semana. Serão feitos serviços de pavimentação, sinalização vertical e horizontal, acessibilidade drenagem pluvial, escadas de dissipação e serviços complementares. Para Lionildo José da Silva, morador da Rua 15 no bairro Córrego Alto, a obra é esperada há 30 anos pela comunidade. “É só chover que nós moradores da rua não temos o prazer de sair de casa com tranquilidade. Essa obra tem uma representatividade muito grande, porque vai dar mais dignidade para todos nós. Desde criança sonho em ver essa rua pavimentada e agora vamos ver isso se concretizar”, comemorou.

No total, serão pavimentados 14 mil m2 de vias nos bairros: Córrego Alto, Jardim Primavera, Melo Viana, e Frederico Ozanan. “Essas obras de infraestrutura representam o comprometimento da nossa gestão com os moradores. São anos de espera por essas intervenções, pois esses bairros sempre sofreram em épocas de chuva. Agora vamos acabar com esse sofrimento”, garantiu o prefeito Marcos Vinicius.

OUTRAS INTERVENÇÕES

O secretário de Governança de Obras e Serviços Urbanos, Fabricio Farias, durante a ordem de assinatura, informou que outras obras estão em fase de licitação no município e que em breve serão anunciadas. “Temos trabalhado bastante para a elaboração de projetos e captação de recursos, e, em breve, teremos o prazer de anunciar importantes obras reivindicadas pelos moradores de Fabriciano há vários anos” informou.