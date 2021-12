A Prefeitura de encerrou 2021 com quase R$ 35 milhões em obras públicas e de infraestrutura em andamento – boa parte deste investimento, proveniente de recursos próprios economizados ao logo do ano. Para 2022, a Prefeitura projeta o segundo maior orçamento municipal do Vale do Aço, estimado em mais de R$ 400 milhões. Nos últimos quatro anos, a receita cresceu em 59%, atraindo novos recursos, sem aumentar impostos dos contribuintes.

A modernização da infraestrutura aliada à gestão pública eficiente cria um ambiente fértil para negócios. Em 2021, 396 negócios foram abertos em Fabriciano, um aumento de 33% no comparativo com o ano anterior, com abertura de 297 empresas. Nos últimos 12 meses, foram criados 6.916 novos empregos (com carteira assinada), com destaque para os setores de comércio e serviços que cresceram, respectivamente, 35% e 31%.

Os avanços são possíveis graças às medidas adotadas pela Gestão Novos Tempos, comandada pelo prefeito Marcos Vinicius (PSDB), em seu segundo mandato à frente do Executivo fabricianense.

“A nossa administração sempre prezou pela responsabilidade fiscal e transparência na gestão dos recursos da população, que é a grande financiadora das políticas públicas. Fabriciano avançou muito de 2017 (início do primeiro mandato) para cá: as contas públicas estão sanadas, salários e serviços com pagamentos em dia, investimentos importantes já realizados e outros em andamento. E isso gera mais estabilidade para quem deseja empreender, investir na cidade, resultando na geração de emprego e renda. Hoje, o fabricianense acredita e tem orgulho de viver aqui”, sintetiza Marcos Vinicius.