Prefeitura de Fabriciano implanta telefonia digital

A Prefeitura de Coronel Fabriciano implanta mais um projeto inovador na gestão pública municipal. Já está em funcionamento em todos os setores da prefeitura, a moderna e eficiente telefonia digital em substituição à cara e ultrapassada analógica. A mudança tem como propósito modernizar a estrutura administrativa, tornando mais eficiente e econômico os serviços públicos prestados ao cidadão. Coronel Fabriciano é a primeira prefeitura do Vale do Aço e do Colar Metropolitano a adotar o serviço.

A iniciativa vai permitir uma redução de mais 70% na “conta de telefone”. No sistema analógico, a prefeitura gastava em média R$ 28 mil por mês; com a implantação deste projeto de telefonia digital, as despesas não passarão de R$ 8 mil mensais, correspondendo a uma economia de R$ 240 mil por ano para os cofres públicos do município. Isso é possível porque o novo sistema usa apenas internet para realizar as chamadas telefônicas (antigos pulsos), portanto, sem diferença entre ligação local, ramais ou interurbano.

A tecnologia usada pela Prefeitura de Fabriciano é VoIP (Voice over Internet Protocol) ou Voz sobre Protocolo de Internet. Ela transforma sinais analógicos de áudio em dados digitais, que, então, podem ser transmitidos por meio da rede. É o mesmo recurso usado nas chamadas Skype, Facebook e WhatsApp.

Conforme o secretário de Governança de Gestão e Transparência, José Márcio Gomes Pereira o projeto está alinhado ao projeto de modernização da administração municipal: “Este inovador, econômico e eficiente sistema de telefonia implantado pela Secretaria de Governança de Gestão e Transparência, por meio de nossa Gerência de Tecnologia da Informação, integra o Programa de Modernização Administrativa iniciado em 2017, que contempla, além desta, outras ações estruturantes.

As diretrizes administrativas as quais estão alicerçados nosso plano de metas está na melhoria da qualidade do gasto público, tornando a máquina pública mais eficiente e com resultados mais concretos para a sociedade. Gastar menos e melhor é um princípio que norteia a Secretaria e toda a administração Novos Tempo”, explica o secretário. “A economia gerada por este projeto será diretamente revertida à sociedade, ou seja, estamos gastando menos com a manutenção da máquina pública, para investir mais no cidadão”, completa.

O gerente de Tecnologia da Informação Marcos Henrique Silva Bento, explica detalhes técnicos do projeto: “Os telefones por IP trabalham com voz de alta definição, por isso as chamadas têm maior qualidade; permite programar autoatendimento e recepcionista digital; possibilita gravação de ligações; reduz o número de ligações perdidas. Em linhas gerais, vai garantir mais agilidade, qualidade e eficiência no atendimento telefônico para o cidadão.” explica.

CENTRAL DE ATENDIMENTO

O novo modelo contratado pela prefeitura conta ainda com uma central de atendimento que recebe ligações relativas a solicitações de serviços, pedidos de informação, denúncias e reclamações encaminhadas à Prefeitura por meio de telefone fixo e celular. O telefone geral da prefeitura é 3406-7335. No total, estão sendo instalados cerca de 300 ramais, dentre telefones de serviços de atendimento ao público e interno, com números compreendidos entre (31) 3406-7335 ao 3406-7634.

O serviço será prestado pela operadora Vivo, vencedora da licitação por menor preço.

TELEFONES ÚTEIS

Com a migração para o sistema digital, toda a grade de números da Prefeitura está sendo alterada. Os novos telefones podem ser consultados no site institucional, link prefeitura/telefones e endereços. Os números estão organizados por secretarias (dentro da “caixa” estrutura organizacional). No link também é possível consultar endereços e horários de funcionamento dos setores de atendimento à população.

Ao longo da semana, a Prefeitura vai reforçar a divulgação dos novos telefones nas redes sociais oficiais (facebook e instagram). Dentre eles os contatos mais buscados pela população estão os das unidades de saúde, escolas e serviços administrativos, tributário e protocolos, que também estão em destaque no site.