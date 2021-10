Prefeitura de Ipatinga alerta população contra golpe de falsos fisioterapeutas

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), alerta à população quanto a um golpe que está acontecendo nas imediações do bairro Limoeiro em Ipatinga, segundo relatos de testemunhas. Estranhos estão se passando por profissionais de Fisioterapia do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) – Território IV e oferecendo serviços domiciliares para pessoas idosas e com necessidades especiais “gratuitamente”.

Em outra modalidade do golpe, os estelionatários garantem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) em até oito meses, e em ambos os casos pedem os documentos do morador, para terem acesso ao seu CPF.

A SMAS enfatiza que os serviços de Fisioterapia não são ofertados pelos Cras. A Secretaria de Assistência Social também esclarece que não realiza visitas domiciliares com este fim. Portanto, para ser atendida por qualquer Cras, a pessoa deverá comparecer à unidade da sua regional. Fique atento!