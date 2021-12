O Conselho Municipal do Idoso, em parceria com a Prefeitura de Timóteo, lançou, nesta semana, a campanha de arrecadação para o Fundo Municipal do Idoso (FMI) que vai até 31 de março de 2022. Intitulada de “Na Declaração, uma doação”, a campanha convida os contribuintes a fazerem uma declaração de amor aos idosos do município, destinando parte do Imposto de Renda devido ao fundo. Os recursos serão destinados para a manutenção de projetos sociais voltados para os idosos. O passo a passo para a destinação: https://www.timoteo.mg.gov.br/253/na-declaracao-uma-doacao .

Os fundos do idoso são geridos pelos conselhos municipais, estaduais e Nacional do Idoso. Em cada uma dessas instâncias podem ser arrecadados recursos por meio de doações com incentivo fiscal. As pessoas jurídicas tributadas em regime de lucro real podem contribuir com até 1% do seu imposto de renda. Já as pessoas físicas que façam sua declaração de IR na forma completa podem doar até 6% do tributo devido. Os recursos e os projetos são fiscalizados pelo CMI e Ministério Público de Minas Gerais.

O Fundo Municipal do Idoso é destinado a financiar programas e ações relativas ao idoso com vistas em assegurar os seus direitos sociais e criar condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Em Timóteo, as pessoas e empresas interessadas em fazer a contribuição poderão obter mais informações pelo WhatsApp 31 99499-3189/38477849.

Após o dia 31 de dezembro, a doação poderá ser realizada com valores menores, sendo até 1% para pessoa jurídica e até 3% para pessoa física. O prazo para a destinação de parte do Imposto de Renda encerra no dia 31 de abril de 2022.