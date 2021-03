Prefeitura encerra inscrições para estagiários neste domingo em Timóteo

No próximo domingo (14), às 18h, encerra-se o prazo para inscrições no processo seletivo para estagiários nível médio/técnico e superior, destinado ao provimento de vagas existentes e formação de cadastro de reserva da Prefeitura de Timóteo. A inscrição será efetuada, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico: https://forms.gle/Sjz6JWW5navD2Uf68. Não haverá pagamento de taxa de inscrição. Em caso de dúvida, os estudantes podem ligar para os telefones 38474750 ou 38474716.

A íntegra do edital pode ser obtida no link: https://www.timoteo.mg.gov.br/diariooficial/17986/pdf. A contratação é na modalidade de estágio não obrigatório, sendo que poderão participar estudantes devidamente matriculados nas instituições de ensino público e privado conveniadas com o município. Para Nível Médio/Técnico poderão participar estudantes a partir do 2º ano; e para Nível Superior poderão participar os acadêmicos a partir do 1º período.

Este ano, a Prefeitura está inovando com a seleção de estudantes a partir da fase inicial do curso superior (1º ao 3º período). A Prefeitura de Timóteo pagará o auxílio mensal de R$ 300,00 para o estágio não obrigatório técnico e de R$ 400,00 para o estágio não obrigatório superior, além do auxílio transporte. O estágio terá duração de 3 a 24 meses.