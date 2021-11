A Prefeitura de Ipatinga entregou nesta segunda-feira (8) os cinco primeiros prêmios sorteados no programa Nota Premiada, no qual concorrem os contribuintes que exijam a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) no comércio da cidade.

A campanha é uma iniciativa da Prefeitura de Ipatinga, promovida pela Secretaria de Fazenda, que pretende estimular a prática da educação fiscal no município e conscientizar a sociedade quanto à importância socioeconômica dos tributos municipais e o direito de exigência do documento fiscal.

Foram entregues quatro cheques de R$ 1 mil e uma bicicleta. Os ganhadores foram Felipe Ricardo Jacques, Lucas de Souza Vidal, Tereza Maria Martins, Ricardo Ricieri Lopes e Alejandro José Carneiro.

Para concorrer aos prêmios é simples. Basta que o cliente solicite ao prestador de serviços a emissão das notas, que já vêm com os números impressos para os sorteios. Outra exigência é que o tomador de serviços seja Pessoa Física domiciliada no município de Ipatinga.

Os sorteios são semanais, pela Loteria Federal. A cada sete dias é sorteado um cheque, nominal ao portador, no valor de R$ 1 mil. E, mensalmente, uma bicicleta aro 29. Em dezembro, o prêmio é ainda mais atraente: um automóvel Peugeot 208, zero quilômetro, no valor de R$ 77 mil.

O próximo sorteio pela Loteria Federal será nessa quarta-feira (10), conforme cronograma já publicado. Confira o regulamento completo e os prestadores de serviços que podem participar, acessando o endereço eletrônico https://notapremiada.ipatinga.mg.gov.br/.