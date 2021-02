Prefeitura entrega uniformes para servidores públicos de Timóteo

A Prefeitura de Timóteo iniciou nesta terça-feira (2) a entrega de uniformes para os servidores públicos municipais. Inicialmente serão contemplados o pessoal da Vigilância Patrimonial e as auxiliares de serviços gerais. Ao todo serão contemplados nessa primeira fase 400 servidores. Está programada também a entrega de uniformes para os motoristas e para os trabalhadores da Secretaria de Obras.

De acordo com a secretária municipal de Administração e Gestão, Simone Souza, a entrega de uniformes era uma solicitação antiga da categoria e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Timóteo (Sinsep). “O nosso objetivo é dar maior praticidade e conforto no dia a dia dos servidores facilitando também a identificação desses profissionais no seu local de trabalho”, pontuou Simone.

Ela lembra que os critérios para a escolha do modelo, das cores e tecidos de calças, camisas e camisetas de malha foram definidos em conjunto por uma comissão de representantes do funcionalismo público, do sindicato e da Administração municipal. “Essa iniciativa representa o respeito e o cuidado da atual gestão com o bem-estar dos servidores. Consideramos que o atendimento a essa demanda é uma conquista de cada trabalhador do serviço público”, ponderou a secretária de Administração.

Servidora pública há 13 anos em Timóteo, Elisângela Mendes, disse ser um privilégio receber o uniforme novo. “Em nossa luta diária precisamos muito desses uniformes e o que temos que fazer é agradecer; mais coisas boas virão pela frente”, citou. Patrícia Lopes é servidora há 16 anos e viu a entrega dos uniformes como um incentivo. “É mais um promessa cumprida pelo prefeito Douglas e vai ajudar a identificar quem é servidora e em qual setor a pessoa trabalha”, completou Patrícia.

Presente no ato simbólico que marcou o início da distribuição das indumentárias, o prefeito Douglas Willkys enfatizou o esforço da sua gestão em resolver problemas antigos no Município. O repasse de uniformes para os servidores era também uma pendência histórica que o atual governo está corrigindo. “Com mais essa ação reforçamos a nossa palavra de valorizar cada vez mais os servidores municipais e a credibilidade da Prefeitura ao cuidar de quem está a serviço da população”, destacou o prefeito.

Ele mencionou que outras iniciativas foram adotadas no seu mandato em reconhecimento aos servidores como a retomada do setor de Medicina e Segurança do Trabalho, dos exames laborais, a reativação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), e a entrega de uniformes para o pessoal da Secretaria de Saúde numa parceria com o Ministério Público do Trabalho, por meio da procuradora Isabella Filgueiras, que destinou recursos para a aquisição das indumentárias.