A Prefeitura de Santana do Paraíso iniciou entendimentos com o Executivo de Ipatinga visando à execução da obra de duplicação da entrada do bairro Cidade Nova, que faz divisa com o bairro Veneza II, em Ipatinga. O assunto foi debatido em reunião nessa segunda-feira (29), da qual participou o prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato. O vereador Alexandre Coutinho, morador do Cidade Nova, também esteve presente.

Representando o Executivo de Ipatinga, participaram Djalma Pires de Matos Barroso, secretário de Obras Públicas; Valter Martins dos Reis, secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente; Tayrone Lagares de Andrade, secretário-adjunto de Serviços Urbanos e Meio Ambiente; Bruno Santos Almeida, secretário-adjunto de Obras Públicas e Julimar Rodrigues Ferreira, diretor do Departamento de Trânsito e Transporte.

O próximo encontro para tratar do assunto está marcado para 8 de dezembro, às 9h, novamente entre os representantes de Santana do Paraíso e Ipatinga. “Sabemos que a avenida que liga o Veneza II ao Cidade Nova atualmente não atende ao grande fluxo de veículos. Esse alargamento é necessário, tendo em vista o crescimento do Cidade Nova nos últimos anos. Estamos estudando a melhor forma de alargar esse trecho da avenida Londrina, juntamente com o Executivo de Ipatinga. Esse entendimento é importante, uma vez que a obra trará benefícios para os moradores dos dois lados”, pontua Bruno Morato.