“Prefeitura Mais Perto de Você” a partir desta terça no bairro Limoeiro, em Ipatinga

Com a mobilização de equipes de trabalho de diversas secretarias e um amplo cardápio de serviços oferecidos à comunidade, o programa de revitalização da Prefeitura de Ipatinga “Prefeitura Mais Perto de Você”, lançado no último dia 2, estará atuando a partir desta terça-feira (17) no Limoeiro. O ponto de partida das atividades é a praça central do bairro, às 8 horas.

As intervenções envolvem capina e roçada; recolhimento de lixo, entulho e terra; descarte consciente; paisagismo; poda de árvores; desentupimento de redes pluviais; Ouvidoria itinerante; Sala Mineira do Empreendedor; atendimentos do Procon (serviço de proteção do consumidor); orientações da Defesa Civil; sinalização de trânsito horizontal e vertical; manutenção de iluminação pública e atendimentos da Atenção Básica de Saúde, como aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar, cálculo de IMC – Índice de Massa Corporal, orientações sobre alimentação saudável.

O programa começou a ser executado no bairro Bom Retiro, no início do mês. Os trabalhos relacionados à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) ocupam um grande contingente de trabalhadores, distribuídos em várias frentes e apoiados por máquinas e caminhões. Estão mobilizadas, ainda, equipes da Secretaria de Obras Públicas (Semop), Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), Secretaria de Saúde e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdetur).

O objetivo do Executivo é garantir à cidade um alto nível de urbanização e limpeza, tornando-a referência em cuidados em todas as regiões da área urbana, sem excluir as manutenções já realizadas regularmente pela administração municipal.