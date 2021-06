Prefeitura orienta sobre renovação do cartão de gratuidade no transporte coletivo de Ipatinga

A Prefeitura Ipatinga informa que está realizando neste momento a renovação dos cartões de gratuidade no transporte coletivo que estão com data de validade vencida. Fazem jus ao cartão de gratuidade o grupo de idosos a partir de 60 anos e, também, os deficientes físicos especificados por lei.

De acordo com a Administração municipal, a intenção é que mais de 5.000 cartões vencidos sejam renovados ao longo dos próximos cinco meses, para regularização da situação dos usuários. A média de atendimento será de 80 pessoas por dia, e o agendamento está sendo feito de segunda a sexta-feira, de 7h às 13h pelo telefone 3829-8617 ou na SUPLAN, situada à rua Graciliano Ramos – Cidade Nobre.

Após o agendamento, é necessário que os beneficiários compareçam no dia e horário marcados no Espaço Qualifica, situado na avenida João Valentim Pascoal – Centro, ao lado do camelódromo. Na ocasião devem apresentar os seguintes documentos: cédula de identidade, CPF e comprovante de endereço, original e cópia.

GRATUIDADES

Em função da Lei Municipal nº 2125, sancionada em 2005, além de policiais militares, o transporte coletivo em Ipatinga é gratuito também para idosos na faixa etária de 60 a 65 anos de idade, assim como para os deficientes físicos.