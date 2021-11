A Prefeitura de Ipatinga publicou na última sexta-feira (5), no Diário Oficial do Município, o edital n° 001/2020, oficializando concurso público para provimento de vagas em seu quadro de pessoal. O certame, que havia sido aberto em 2020 e foi paralisado devido à pandemia, tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério do Executivo.

As inscrições se iniciam no dia 10 de novembro, próxima quarta-feira, e se estendem até 17 de dezembro, devendo ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do link www.imamconcursos.org.br. As provas estão previstas para os dias 12 e 13 de fevereiro de 2022.

O concurso será dividido em duas etapas, sendo a primeira uma prova objetiva de múltipla escolha, e a segunda, a prova de títulos, apenas para cargos de nível superior.

Candidatos com escolaridade em nível de Ensino Fundamental podem concorrer a vagas para os cargos de motorista (5), operador de máquinas pesadas (2), auxiliar de saúde bucal (1) e condutor socorrista (1).

As vagas para os candidatos com nível superior são as seguintes: bioquímico (1), enfermeiro (2), fonoaudiólogo (1), cardiologista (1), clínico geral (1), cirurgião geral (1), dermatologista (1), neurologista adulto (1), neurologista infantil (1), oftalmologista (1), pediatra (1), proctologista (1), psiquiatra adulto (1) e infantil (1), urologista (1), odontólogo odontopediatra (1) e especializado em pacientes com necessidades especiais (1), professor de arte (2), psicólogo (1) e veterinário (1).