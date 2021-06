Prefeitura realiza obras de esgotamento sanitário no bairro Horto em Ipatinga

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Ipatinga (Sesuma), informa que está realizando obras de adequação no sistema de esgotamento sanitário no bairro Horto, o que ocasiona mudanças temporárias no trânsito em determinados trechos.

A interdição está acorrendo na rua Cedro, entre as ruas Palmeiras e Jequitibá, de 7h às 17h, e a perspectiva é de que o serviço se prolongue no local pelos próximos 15 dias para instalação de interceptores de esgoto.

A Administração municipal recomenda aos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que tenham atenção redobrada ao trafegar pela região, orientando-se pelas sinalizações de advertência para evitar acidentes.