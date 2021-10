A Prefeitura de Timóteo realiza o recadastramento de beneficiários de redução do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 3 de novembro a 29 de dezembro. A redução será válida para os anos de 2022 e 2023. Têm direito ao benefício pensionista e aposentado que recebem até R$ 6.433,57, cadastrado no CAd Único e desempregado há mais de um ano.

Os beneficiários poderão se recadastrar na Praça Cidadã (sede da Prefeitura) ou no posto da Gerência de Receitas no Terminal Rodoviário, no horário de 12h às 18h. Os idosos acima de 70 anos terão atendimento exclusivo a partir das 10h na Praça Cidadã. O recadastramento poderá ser feito também pelo e.mail reducaoiptutimoteo@gmail.com .

Informações podem ser obtidas pelos telefones 38474739 ou pelo e.mail reducaoiptutimoteo@gmail.com . A relação dos documentos necessários está disponível no link https://www.timoteo.mg.gov.br/noticias/18386/recadastramento-de-beneficiario-de-reducao-de-iptu e nas redes sociais da Prefeitura de Timóteo.