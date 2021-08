Prefeitura trabalha em várias frentes de obras nas zonas urbana e rural de Ipatinga

A Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop) vem inspecionando ao longo desta semana importantes etapas de muros de arrimo que estão em execução em diversas regiões de Ipatinga. São serviços que protegem moradias em situação de risco junto a encostas desestabilizadas, além de restabelecer as condições de trânsito em locais onde pistas foram destruídas por erosões.

Na última terça-feira (24), após escavações, foi realizada a concretagem da base de uma barreira de proteção na chamada Passagem Bonfim, que fica localizada na rua Tucumã, no bairro Vila Militar.

Com a obra, residências na região ameaçadas de desabamento estarão mais protegidas e, ao mesmo tempo, é reconstruído um trecho do passeio utilizado por moradores.

Os trabalhos no local, a cargo da empresa Conservasolo Engenharia de Projetos e Consultoria, vencedora de concorrência pública, são subsidiados com recursos de R$ 160.155,81, provenientes do Finisa – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, da Caixa Econômica Federal.

A próxima etapa será o assentamento de blocos e moldes dos pilares do muro de arrimo. Conforme o cronograma, a previsão é de que a conclusão da frente de obras ocorra no mês de outubro.

ESTRADAS RURAIS

Outras intervenções têm sido realizadas em diversos pontos da cidade pelas equipes da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop) por meio do Departamento de Manutenção de Obras Viárias – Demov. Nos últimos dias, entre outros locais, os trabalhos têm sido intensivos para a melhoria das condições de tráfego nas estradas da zona rural de Ipatinga.

Nesta semana, homens e máquinas realizam a regularização, limpeza e aplicação de agregado siderúrgico em vias de tráfego com acesso às comunidades de Tribuna, Ipanemão, Rochedo (ligação Ipaneminha e Tribuna) e Morro Escuro.

OUTRAS OBRAS VIÁRIAS

Conforme a Semop, foram realizadas também nos últimos dias pelo Departamento de Manutenção de Obras Viárias (Demov), por meio da Seção de Terraplanagem (Setep), a manutenção em área de estacionamento do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), na rua Morango, no bairro Limoeiro, e abertura de canteiro central na avenida Roberto Burle Marx, em frente ao Ipatingão, criando um novo retorno junto ao Parque Ipanema.

As equipes do município trabalharam ainda em manutenção com limpeza e regularização de terreno nas dependências do Centro Esportivo e Cultural 7 de Outubro, no bairro Veneza, e no final da rua Bical (Beiço da Égua), no bairro Bethânia.