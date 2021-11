A Câmara Municipal de Ipatinga homenageou na noite dessa quinta-feira (18), com o Mérito Legislativo, o empresário, presidente da Fiemg Regional Vale do Aço e coordenador da Agenda de Convergência, Flaviano Gaggiato. A solenidade aconteceu no plenário da Câmara. “Recebo esse reconhecimento com alegria e gratidão da vereadora professora Mariene que vem desenvolvendo um excelente trabalho no legislativo de Ipatinga”, pontuou.

A indicação é da vereadora, professora Mariene Patrícia Rodrigues (Podemos). “Sua atuação e empenho à frente da Fiemg, através do Sesi e Senai e também da Agenda de Convergência agregam no desenvolvimento econômico, educacional e social de Ipatinga”, ressaltou.

Além da medalha de Mérito Legislativo, a Câmara homenageou também com as medalhas Jamil Selim de Sales e os Títulos de Cidadania Honorária, cidadãos que prestaram relevantes serviços ao município e que tenham demonstrado interesse na solução de problemas locais.

Cada um dos 19 vereadores teve a oportunidade de apresentar projetos de resolução indicando homenageados para cada uma das honrarias. Ao todo, 57 pessoas foram homenageadas.

“Essa homenagem é extensiva, primeiramente, a minha família, aos funcionários da Vitaly, a cada membro da Agenda de Convergência e a equipe da Fiemg Regional Vale do Aço que me apoiam incondicionalmente, diariamente, para atingirmos os objetivos de contribuir para o desenvolvimento industrial, econômico e social de Ipatinga e da região metropolitana do Vale do Aço”, disse Gaggiato.

MEDALHA

Instituída pela Resolução 281, de 22 de abril de 1998, o Mérito Legislativo é concedido a cidadãos, ipatinguenses ou não, que tenham contribuído de forma efetiva para o município na prestação de relevantes serviços; na demonstração de interesse na solução de problemas locais, mesmo não tendo no município o seu domicílio; na participação na elaboração de relevantes projetos de lei de interesse municipal, na contribuição no sentido de elevar o nome da cidade de Ipatinga na área esportiva, cultural, social, religiosa, política, econômica ou ambiental.