O presidente da Usiminas, Sergio Leite, recebeu essa semana duas novas e relevantes homenagens. Depois de condecorações públicas no Vale do Aço e no Estado do Rio de Janeiro, Sergio recebeu essa semana o Mérito Empresarial 2021 concedido pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais (Federaminas) aos empresários do ano indicados pelas associações e, ainda, o Mérito do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea).

Em evento realizado na sede do Crea-MG, em Belo Horizonte, Sergio Leite foi homenageado como um dos profissionais de destaque na categoria Engenheiro Metalurgista. Para Sergio, são mais dois importantes reconhecimentos ao trabalho do time Usiminas, uma equipe de profissionais extremamente qualificados e comprometidos com a nova fase da companhia.