Presidente despacha por videoconferência em hospital em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro despachou hoje (16) do Hospital Vila Nova Star com o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, por videoconferência. O ministro publicou uma foto em seu Twitter onde aparece trabalhando em frente ao telefone celular por onde fazia a vídeo chamada com o presidente.

Bolsonaro está internado desde a noite de quarta-feira (14) na capital paulista. Ele havia dado entrada pela manhã daquele dia no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com uma crise persistente de soluço e mal estar. Exames indicaram um quadro de obstrução intestinal.

Por decisão do cirurgião Antonio Luiz Macedo, responsável pelos procedimentos que o presidente foi submetido após sofrer um atentado na campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro foi transferido para São Paulo.

Na manhã de hoje, Bolsonaro divulgou uma foto nas redes sociais onde aparece caminhando no corredor do hospital segurando o suporte para soro. “Em breve de volta a campo, se Deus quiser!”, escreveu na legenda da imagem.

Ontem (15), devido ao seu estado de saúde, Bolsonaro teve de cancelar a transmissão ao vivo que costuma fazer pelas redes sociais às quintas-feiras. Ele recebeu a visita do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e passou o dia acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Com informações da Agência Brasil