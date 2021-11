Os empregados, pacientes e usuários do Hospital Márcio Cunha I, no Bairro das Águas, em Ipatinga, foram surpreendidos na manhã desta segunda-feira (29), com a evacuação preventiva do prédio, devido ao início de incêndio nas dependências do Laboratório de Material Limpo. A Brigada de Incêndio, auxiliada pela equipe de segurança da própria Fundação São Francisco Xavier, controlou o fogo. Não houve nenhuma vítima.

O acesso ao estacionamento foi momentaneamente fechado e consultas e exames previstos para hoje serão reagendados a partir desta terça-feira.

Hoje não haverá atendimento ao público. As cirurgias eletivas estão mantidas. Os pacientes internados e atendimentos de emergência não chegaram a ser afetados.