Processo seletivo oferta vagas para agentes de saúde e de combate a endemias em Fabriciano

A Prefeitura de Coronel Fabriciano lançou o edital para a realização do Processo Seletivo Simplificado (Edital 01/2021) para reforçar as equipes e ampliar os serviços prestados pela Secretaria de Governança da Saúde. São oferecidas 176 vagas para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Combate às Endemias (ACE); deste total 35 são reservadas para PCD (Pessoas com Deficiência). O salário é de R$ 1.550,00 e mais benefícios para carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições vão do dia 1º de outubro (próxima sexta-feira) até 28 de outubro e serão feitas exclusivamente pela internet pelo site da IBGP Concursos (www.ibgpconcursos.com.br), empresa licitada responsável pela realização do processo seletivo. O valor da taxa é de R$ 75 e a data limite para o pagamento, até o dia 29 de outubro. Pessoas que não puderem arcar com a taxa de inscrição, podem solicitar a isenção entre os dias 1º e 5 de outubro.

A prova objetiva está marcada para o dia 14 de novembro (domingo), em local a ser informado. Serão avaliados conhecimentos de português, gerais, noções de informática e saúde pública.

Os candidatos precisam ter ensino médio completo e residir em Coronel Fabriciano, na área da comunidade em que deseja atuar. Além da prova objetiva, haverá avaliação de aptidão física para realizar as atribuições do cargo pleiteado e apresentação de títulos (diploma).

A contratação é imediata e o Processo Seletivo Simplificado tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Dúvidas e mais informações devem ser verificadas com a empresa responsável pelo processo seletivo pelo e-mail: contato@ibgp.org.br

SAÚDE PERTO DA COMUNIDADE

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Combate às Endemias (ACE) têm papel muito importante no sistema público de saúde. São membros da equipe que fazem parte da comunidade e, portanto, facilitam na criação de vínculos entre os usuários e demais profissionais.

Os ACSs atuam na promoção, proteção e prevenção da saúde, acompanhando as famílias da comunidade em suas casas e orientando sobre as formas de acesso ao SUS. Também são os responsáveis por cadastrar os usuários e realizar agendamentos de serviços, como vem sendo realizado durante a campanha de vacinação contra Covid-19. Já os ACEs têm a função de prevenir, orientar e auxiliar no combate às doenças endêmicas, como a dengue, zika e chikungunya por meio de vistorias de domiciliares e comerciais.