Programa de Capacitação para PCD’s da Aperam recebe centenas de inscrições

Até o dia 17 de agosto, a Aperam South America recebeu inscrições para o Programa de Formação para operador(a) Siderúrgico, recém-lançado pela Fundação Aperam Acesita, seu braço social, destinado exclusivamente a Pessoas com Deficiência (PCD). A iniciativa tem como objetivo capacitar os(as) selecionados(as) para os diversos processos industriais da área siderúrgica, ampliando sua qualificação para o mercado de trabalho. Foram 289 inscrições recebidas no Vale do Aço (MG), onde se localiza a planta industrial da empresa, o que revela o grande potencial existente na região para a constituição de uma mão de obra qualificada para o setor.

“Foi um excelente resultado já na primeira edição do programa”, comemora Natália Silva, da área de Recursos Humanos da Aperam. “A indústria enfrenta escassez de profissionais habilitados, por isso estamos investindo em formação. Ao mesmo tempo, avançamos em nossa missão de promover a inclusão com diversidade, um dos pilares da gestão de pessoas na empresa”.

Com o encerramento das inscrições, a próxima etapa é a triagem dos currículos, entrevistas e avaliação médica e psicológica. As pessoas selecionadas serão contratadas pela Aperam em Timóteo/MG, por um período de 6 ou 12 meses, sendo acompanhadas por um padrinho ou madrinha durante a formação teórica e prática, além do time da Fundação Aperam Acesita. Ao final do processo, estarão aptas para atuar na indústria siderúrgica.

Rodrigo Heronville, diretor de Recursos Humanos da Aperam, reforça que “a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, por meio de uma capacitação de qualidade, faz parte do compromisso da empresa com as pessoas, o desenvolvimento e o futuro”. O gestor ainda aponta o potencial de alcance dessa iniciativa: “investir em recursos humanos no Vale do Aço significa atuar para o crescimento da indústria e o avanço econômico e social da região”.

HISTÓRIAS DE INCLUSÃO

O Programa de Capacitação é apenas a forma mais recente de inclusão de pessoas com deficiência promovida pela Aperam. A empresa possui empregados(as) com deficiência que atuam há vários anos na casa, e contrata continuamente.

O mais recente empregado contratado é Carlos Vitor da Silva São Mateus. Ele é uma pessoa com deficiência e atua como Operador Siderúrgico, com a função de analisar a matéria-prima que vai para os altos-fornos. “Meu processo seletivo foi uma grande surpresa. Me candidatei para outra vaga e não fui selecionado, mas poucos dias depois fizeram contato perguntando se eu tinha interesse neste cargo que estou hoje. Não consigo descrever minha felicidade. O que mais me surpreendeu foi ver tantas mulheres em cargos considerados antes masculinos, que exigem trabalho de força, por exemplo. É a prova de que a empresa dá oportunidades iguais para todos”.

Na empresa há 12 anos, Fabiana Alves de Azevedo Melo, Assistente Administrativo, faz o atendimento geral e dá suporte a todos os processos de viagens de empregados e terceiros, no setor de RH. “Eu consegui me integrar de forma muito tranquila à empresa, mas foi necessário que os colegas se adaptassem ao meu processo de trabalho, por eu ter sido a primeira pessoa com deficiência auditiva da equipe. Percebo que a Aperam evoluiu muito em relação aos PCDs, abriu as portas e deu oportunidade a diferentes perfis. Esse programa de capacitação lançado é um passo além. A partir dessas ações, surge um ambiente organizacional motivador e produtivo”.

Jésus Marcos Pinto de Alecrim, Apontador no setor de Manutenção de Infraestrutura da Aperam BioEnergia, está na companhia desde 2012. Sua função é lançar as folhas de pagamento da mão de obra de serviços terceirizados e conferir as medições. “Desde a seleção, a empresa se manteve aberta para que eu me expressasse sobre qualquer dificuldade, mas me adaptei sem precisar de alterações. Por já vivermos em uma luta no dia a dia, aprendemos a ter uma força de vontade imensa, o que traz um grande diferencial, que em muitos lugares não é visto nem valorizado. Eu acho que o programa de capacitação para PCDs é uma grande evolução e se tornará uma revolução. A empresa vai ganhar muito e será exemplo a ser seguido, transformando a vida de muitas pessoas com deficiência, que vão conhecer ou desenvolver o seu potencial”.

Serviço

A Aperam foi eleita pela FIA (Fundação Instituto de Administração), em 2020, como um Lugar Incrível para Trabalhar. A empresa promove a igualdade entre os gêneros e valoriza raças, gerações e necessidades especiais. Interessados(as) que se identificarem com esse ambiente de trabalho podem cadastrar o seu currículo durante todo o ano, pela página https://brasil.aperam.com/pessoas/voce-na-aperam/faca-parte-desse-time.