Projeto Ajudôu de Timóteo realiza campanha de doação de alimentos

O combate à fome virou uma luta constante para o Ajudôu desde o início da pandemia da Covid19. No mês passado, a ONG reativou a campanha online Ajudôu Vs. Coronavírus para arrecadar alimentos para as famílias mais necessitadas entre seus alunos. Durante abril, foram doadas 117 cestas básicas nos bairros Bandeirantes, Ana Moura, Novo Tempo, Jardim Vitória, Cachoeira do Vale, Bela Vista e Macuco.

A ONG que oferece aulas de esporte, desde 1995, para crianças em situação de vulnerabilidade social, em diversas cidades de Minas Gerais, teve suas atividades interrompidas em 17 de março do ano passado. Desde então, a equipe se mobilizou para ajudar os alunos de outra forma. Com o apoio de grandes empresas e parceiros, foram arrecadados mantimentos, máscaras e álcool em gel aos mais pobres. Aproximadamente 3300 cestas básicas foram distribuídas, em 2020, em 14 cidades do estado.

“Nunca pensamos que reativaríamos a campanha em 2021, mas infelizmente estamos no pior momento da pandemia se tratando de miséria. Por isso, precisamos de doações para levar comida para quem tem fome. Queremos distribuir 500 cestas básicas para as famílias dos nossos alunos que estão em maior dificuldade”, destaca Júlio César Lana Jaques, fundador e diretor Executivo do Ajudôu.

Já foram arrecadados o valor equivalente a 117 cestas básicas. As doações se transformaram em comida na mesa de famílias como a da Shayane Falgado, 22 anos, 2 filhos, desempregada, moradora do bairro Bandeirantes. “Já ‘tava’ faltando comida na mesa. A cesta chegou em ótima hora”, comenta Shayane.

Até o momento as doações vieram de pequenas empresas e pessoas físicas. A intenção é transformar essa ação em um programa de doação constante do Ajudôu.

Serviço:

Doações para campanha Ajudôu Vs. Coronavírus

Pix do Ajudôu

CNPJ: 05.444.603/0001-04