Projeto dá apoio e tratamento a dependentes químicos no Vale do Aço

Por Cid Miranda

Colaborar diretamente com o desenvolvimento da sociedade e gerar promoção humana no tratamento e apoio psicossocial a dependentes químicos e suas famílias em vulnerabilidade social é um dos principais objetivos do Instituto Terapêutico Luz do Renascer (Intelur), localizado no Bairro Águas Claras em Santana do Paraíso. Com caráter filantrópico e sem fins lucrativos trabalha no tratamento de dependência química e alcoólica.

O trabalho do Intelur vai além do acolhimento de dependentes e seus familiares. Uma de suas premissas é fortalecer e gerar políticas públicas e sociais no Vale do Aço, na intenção de vivenciar troca de informações em projetos inovadores com profissionais e sociedade em geral para qualidade de vida aos indivíduos e demandas em suas específicas necessidades.

A presidente do Intelur, Natividade Barroso Vieira, conta que, desde a fundação da instituição, em 2019, diversas ações foram promovidas com o intuito de ampliar o atendimento a mais pessoas, e reforça a necessidade do apoio da sociedade para outros projetos. “Somos gratos a tudo e a todos que nos ajudaram neste audacioso projeto. Hoje precisamos e contamos com a ajuda para um projeto para energia solar e a construção de um poço artesiano, em razão de termos constante escassez de água. Precisamos também de um automóvel para transportar acolhidos aos postos de saúde, hospitais e também recolher doações”, explica.

O Instituto Terapêutico Luz do Renascer, foi fundado em 4 de julho de 2019. A diretoria é formada por 16 membros, além da presidente Natividade, atuam a vice-presidente Natalina Garcia de Rezende, o coordenador Roneclay Ferreira, o monitor José Carlos Rodrigues de Oliveira.

Serviço:

APOIE ESSA CAUSA

Contribuições de qualquer valor são bem recebidas e podem ser feitas através de depósito na conta na Caixa Econômica Federal, Agência 0118, conta Corrente 1890-9, Operação 003.

Para mais informações: (31) 98909-1961.