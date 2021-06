Projeto Empreender Social do Unileste promove Jornada da Caridade

O Projeto Institucional Empreender Social e o Setor de Pastoralidade do Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste), com apoio da Rádio Educadora e da Paróquia São Sebastião, promovem a Jornada da Solidariedade, ação de amparo à Funcelfa – Projeto Dom Lara (Cidade dos Meninos), instituição que acolhe crianças e adolescentes, localizado no Bairro Caladinho do Meio, em Coronel Fabriciano.

A iniciativa tem como objetivo arrecadar itens de higiene e alimentação necessários à instituição. São solicitados: achocolatado em pó; fralda descartável infantil e geriátrica – tamanhos M; pó de café; produtos de higiene pessoal – shampoo e condicionador; produtos de limpeza; e refresco em pó.

Segundo a coordenadora de Pastoralidade, Laísa Silva Campos, os itens requeridos são essenciais para o bem-estar e cuidado das crianças e adolescentes, sendo estes pouco representativos dentre as demais doações recebidas pela Funcelfa. “A Jornada da Caridade pretende auxiliar no atendimento das necessidades primárias das crianças e adolescentes atendidas pela instituição, naquilo que elas necessitam neste momento. É importante que sejamos presença solidária e transformadora no auxílio aos que mais precisam de nós, fortalecendo as nossas relações de cuidado humano e uma cultura de solidariedade” afirma.

Para a coordenadora de Pesquisa e Extensão do Unileste, Dra. Gabriela von Rückert, a ação do Empreender Social fortalece a missão da IES de criar um espaço de transformação e incentivar ações sociais. “Atitudes de caridade e solidariedade são urgentes nesse momento, quando as dificuldades socioeconômicas se intensificaram frente à crise sanitária da pandemia da Covid-19. Por isso, o Unileste se preocupa cada vez mais em estimular a apropriação do senso de cidadania e do espírito de solidariedade, e agir de forma a beneficiar aqueles que precisam de auxílio. Em nossos Projetos de Extensão e em todas as atividades nos preocupamos com a formação humana dos estudantes, além da acadêmica”, reitera.

As doações podem ser realizadas até o dia 22 de junho, de segunda a sexta-feira, nos seguintes locais:

Coronel Fabriciano

– Campus Unileste Cel. Fabriciano – Av. Tancredo Neves, 3500 – Bairro Universitário: Bloco V e Central de Atendimento (Bloco B).

– Igreja Matriz de São Sebastião – Rua Doutor Querubino, nº 303, Centro

– Co-Catedral de São Sebastião – R. São Sebastião, nº 303 – Santa Helena

– Rádio Educadora – R. Manoel Joaquim Pires, 63, Centro

Ipatinga

– Campus Unileste Ipatinga – Rua Bárbara Heliodora, 725 – Bom Retiro: Portaria

CONHEÇA O EMPREENDER SOCIAL

O Empreender Social é um projeto de Extensão Universitária desenvolvido com estudantes do curso de Administração, com o apoio dos diversos projetos de extensionistas da IES. De acordo com a coordenadora do projeto, professora Rosemary Silva Gomes, o Empreender chega a sua 19º edição consolidando iniciativas de responsabilidade social e voluntariado, por meio de assessoria a entidades beneficentes e ações de cidadania. “Nesta edição, reiteramos a responsabilidade de fomentar práticas sociais e educativas, promovendo o aprimoramento do ensino na formação dos estudantes e prestando serviços à comunidade”, afirma.

PASTORALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

O Setor de Pastoralidade colabora para a realização da missão institucional do Unileste, auxiliando a comunidade universitária a articular de maneira adequada sua vida acadêmica, pessoal e social com a fé. Para isso, estimula e desperta a vivência da fé e a convivência fraterna por meio de celebrações, oficinas, mensagens, retiros, entre outras. Promove, ainda, ações de solidariedade, apoio comunitário, voluntariado, sobretudo em favor dos necessitados.

Para mais informações sobre o Empreender Social – Jornada da Caridade, entre em contato com o setor de Extensão Universitária pelo telefone (31) 3846-5515 ou pelo e-mail extensao@unileste.edu.br.

Serviço:

Empreender Social | Jornada da Caridade

Ação: arrecadação de itens de alimentação e higiene para a Funcelfa – Projeto Dom Lara (Cidade dos Meninos)

Itens para doação: achocolatado em pó; fralda descartável infantil e geriátrica – tamanhos M; pó de café; produtos de higiene pessoal – shampoo e condicionador; produtos de limpeza; e refresco em pó.

Doações: até 22/06