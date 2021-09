Projeto esportivo inclusivo já atende 30 crianças em Ipatinga

O prefeito Gustavo Nunes participou, nessa quinta-feira (9), no Centro Esportivo e Cultural 7 de Outubro, no bairro Veneza, do lançamento oficial do projeto esportivo ASSEEVA-Paralímpico-Ano I, único do gênero nas regiões do Vale do Aço e Vale do Rio Doce. A iniciativa tem como objetivo a promoção e potencialização do processo de habilitação e reabilitação de crianças com transtorno do neurodesenvolvimento psicomotor no município de Ipatinga e região. Já são beneficiados 30 alunos matriculados na rede regular de ensino, assistidos com atividades físicas e esportivas sistematizadas baseadas na Análise Aplicada do Comportamento (ABA).

A idealização e viabilização das ações se deu por meio de Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Minas Gerais. A Cemig e a Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Educação, atuam como apoiadores e parceiros.

Durante o evento, o chefe do Executivo frisou a atenção dada às estratégias de inclusão no seu governo. “A inclusão é um ponto relevante em nossa gestão. Acredito em uma política com um pensar coletivo, onde todos têm acesso às oportunidades de desenvolvimento e valorização de aptidões. Assim fazemos valer em sua plenitude o direito constitucional à educação”, frisou o prefeito.

PERTENCIMENTO SOCIAL

Um instrumento fundamental para materialização dos benefícios do projeto paralímpico é a ASSEEVA – Associação Esportiva e Educacional Vale do Aço-RPS, fundada em 2019. De acordo com a coordenadora do projeto, Simone Martinho, o trabalho representa uma conquista para todos que acompanham e necessitam do acompanhamento. “Estar à frente desse projeto é muito gratificante, pois além de estimular habilidades conseguimos desenvolver a sensação de pertencimento social às famílias e alunos atendidos no projeto”, ressaltou.

Entre outros detalhes de infraestrutura, os alunos-atletas contam com uniformes, material esportivo, alimentação e transporte, sendo acompanhados por professores, treinadores e preparadores físicos. O resultado é a melhoria das atividades motoras, sociais, afetivas e cognitivas do público atendido, com preparação para competições.

O projeto ainda conta com algumas vagas, para participação a criança deve estar matriculada na rede municipal, sendo encaminhada à coordenação no Centro Esportivo e Cultural 7 de Outubro. O atendimento é feito as segundas, quartas e sextas, de 7h30 às 11h, e às terças e quintas, de 13h às 16h40. O telefone de contato é o 3829-8306.