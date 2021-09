Proteção veicular: Aliar recorre e associados têm direitos assistidos

A Aliar Benefícios Mútuos recorreu da decisão do processo movido pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), na 1ª Vara Civil e Criminal da Justiça Federal, em Ipatinga. A Associação, na decisão em primeira instância, ficou impedida de ampliar seu quadro de beneficiados com proteção veicular. No entanto, os associados já atendidos pela Aliar têm seus direitos mantidos e os atendimentos ocorrem normalmente.

Um panfleto virtual com informações incorretas circula nas redes sociais, desde a última segunda-feira (20). No entanto, em nota, a Aliar Benefícios Mútuos esclarece os fatos. É o seguinte o teor do comunicado:

“ESCLARECENDO OS FATOS: OS ASSOCIADOS DA ALIAR CONTINUAM SENDO ASSISTIDOS!

Há uma discussão antiga trazida pela Susep sobre a legalidade das associações de proteção veicular. Nesse contexto, o Juízo Federal de Ipatinga julgou favoravelmente à Susep na ação ajuizada contra a Aliar.

Trata-se de decisão de primeira instância, cabendo recursos para o TRF e Tribunais Superiores. Ou seja, o processo ainda está longe de se encerrar e, até esse encerramento definitivo, a Aliar está autorizada a operar com seus associados atuais.

Portanto, a notícia de que os associados estão sem assistência é FALSA. A Aliar desde já, afirma que adotará as medidas legais contra os responsáveis pela divulgação indevida”.