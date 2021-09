Protesto em NY contra Bolsonaro leva apenas seis militantes

Nesta segunda-feira (20), diversos veículos da imprensa brasileira publicaram informações dando conta de que o presidente Bolsonaro entrou pela porta dos fundos do Hotel Intercontinental Barclay, em Nova York, onde irá participar da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU). Alguns manifestantes contra o governo aguardavam Bolsonaro com faixas de protesto na entrada do hotel.

BOLSONARO NÃO ENTROU PELOS FUNDOS

De acordo com o site News Atual, Bolsonaro não entrou pelos fundos. O presidente entrou pela porta lateral para evitar confusão em sua chegada. “O grande protesto exaltado pela mídia esquerdista não passou de meia dúzia de militares fazendo barulho inútil”, descreveu o site.

Além disso, a imprensa brasileira também divulgou em massa que o presidente e sua comitiva foram impedidos de entrar no restaurante, que exigia cartão de vacinação. Mas essa narrativa também já foi prontamente desmentida, inclusive por um jornalista de esquerda.

Diplomatas e seguranças aguardavam o presidente na entrada, mas informaram à imprensa já perto das 18h que a comitiva presidencial havia entrado por uma porta lateral por determinação do Serviço Secreto americano.

Com informações News Atual