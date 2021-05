Receita Federal lança aplicativo de agendamento para atendimento presencial

Já está disponível para download gratuito nas lojas Google Play e Apple Store o aplicativo Agendamento da Receita Federal, por meio do qual o cidadão poderá agendar horário para atendimento presencial.

Com o aplicativo de agendamento, é possível selecionar o serviço desejado e escolher a unidade mais próxima. A marcação da data e do horário é feita de forma simples: não é necessário fazer cadastro, basta informar o CPF ou CNPJ. Antes, o contribuinte escolhia a unidade de atendimento sem saber se ela oferecia o serviço que precisava, o que causava transtorno ao cidadão e aumento das filas no atendimento.

A ferramenta possibilita, ainda, sincronizar o horário escolhido com a agenda pessoal, compartilhar data e horário em outras mídias, visualizar no mapa a unidade de atendimento selecionada e traçar rotas até a unidade escolhida.

Muitos serviços da Receita Federal já podem ser feitos de forma remota, em um dos canais de atendimento virtual. Para atendimento presencial, é preciso que o cidadão agende o horário antes de comparecer à unidade.

Com informações do Ministério da Economia