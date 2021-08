Record TV é criticada nas redes após entrevista com Sérgio Reis

A Record TV virou alvo de críticas nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (23), após a exibição de uma entrevista do jornalista Roberto Cabrini com o cantor Sérgio Reis, no programa Domingo Espetacular, na noite de ontem (22). No Twitter, a #RecordLixo ficou entre os assuntos mais comentados.

Segundo o site Pleno.News, nas mensagens, os internautas criticaram o tom adotado por Roberto Cabrini durante a conversa com o cantor que, em determinado ponto da entrevista, chegou até a se irritar e a cogitar encerrar a entrevista após o jornalista questioná-lo sobre o áudio em que pediu a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Esquece esse áudio. Pô, eu errei! Dá licença de eu errar? Acabou! Morreu! Não fala mais, se não eu paro a entrevista aqui”, disse Sérgio.

Durante a entrevista, Sérgio Reis afirmou que ficou depressivo após ter a mensagem de voz vazada e declarou que teve prejuízos em sua carreira depois da divulgação do áudio. Segundo o cantor, foram perdidos os contratos de quatro shows e de comerciais de televisão.

“Fiquei triste. Passei mal. Eu só penso no bem dos outros. Agora, estão querendo acabar comigo como se eu fosse bandido, mas eu não sou bandido. Eu sou democrático, eu sou do bem, eu sou do amor. Não sei nem como vou pagar minhas contas”, declarou Reis.