Rede social cumpre decisão judicial e retorna Terça Livre

Em cumprimento a uma ordem judicial expedida pelo juiz Henrique Paiva, da 8.ª Vara do Foro Central Cível de São Paulo, o YouTube recolocou no ar os canais do Terça Livre na madrugada desta terça-feira (2). A multa diária pelo descumprimento da decisão estava estipulada em R$ 10 mil.

Foram reestabelecidos os canais Terça Livre TV, com cerca de 1,1 milhão de inscritos, e o canal Terça Livre Live, com 126 mil inscritos. Os conteúdos estavam inacessíveis desde o último dia 3 de fevereiro, quando foram removidos da plataforma por, supostamente, “violar os termo de uso da comunidade”. Desde então, as lives diárias do TL estavam sendo feitas pelo Instagram e pela Twitch TV.

O banimento causou comoção nas redes sociais. Internautas manifestaram repúdio à decisão da rede social, que foi classificada como censura, ato autoritário da big tech e perseguição aos conservadores nas redes sociais.

Todos os recursos dos canais foram reestabelecidos, tais como superchat e área de membros, que são importantes fontes de renda para youtubers. Segundo Allan Santos, um dos fundadores do Terça Livre, o valor da multa será doado para instituições de caridade.