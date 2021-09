Rotary Club de Ipatinga tem nova diretoria

A história do Rotary Club de Ipatinga data da década de 60. Com mais de 50 anos de prestação de serviços à comunidade da Região e Colar Metropolitano do Vale do Aço, o clube de serviço empossou novo conselho diretor, presidido por Gerson Correa Filho.

Em razão da pandemia de Covid-19, o Rotary pioneiro de Ipatinga tem realizado as suas reuniões semanais através da plataforma Zoom. Em breve, o clube deverá adotar um sistema híbrido, com reuniões também presenciais na Casa do Rotariano, no Bairro Ferroviário.

O Rotary é uma entidade sem fins lucrativos, apolíticas e abertas a todos os credos, raças e pessoas. Caracteriza-se, sobretudo, como entidade prestadora de serviços. O lema rotário deste ano define bem a filosofia da organização: “Servir para transformar vidas”.

Além de Gerson Correa na presidência, o novo conselho diretor tem como vice-presidente, Jose Modad Barbosa; secretário-executivo, André de Souza Lage; secretário, Celso Junqueira de Barros; tesoureiro, Dionísio Laurindo Pimenta; diretora de protocolo, Flavia Moraes Costa; e como consultores Jose Edélcio Drumond Alves, Amaury Gonçalves, Eduardo Antônio Pinho, Eliani M. de Almeida Vello, Maria Cândida de Oliveira Bello Correa, Morton Ferreira Alves e Marcos Mundím.