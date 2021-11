Projeto desenvolvido pela Federação das Empresas Juniores do Estado de Minas Gerais (Fejemg) arrecada doações para financiar consultorias a pequenos empreendedores que estejam passando por dificuldades.

Uma pesquisa realizada pelo Sebrae em 2020 mostrou que a pandemia do novo coronavírus mudou o funcionamento de 5,3 milhões de pequenas empresas no Brasil, o que equivale a 31% do total. Outras 10,1 milhões, ou 58,9%, interromperam as atividades temporariamente.

Buscando oferecer auxílio a esses empreendedores, a Fejemg desenvolve o projeto Salve um Negócio. De acordo com o presidente da Fejemg, Alexandre Cupertino, a iniciativa foi idealizada pelo Movimento Empresa Júnior e, com a participação da Federação, tem ajudado muitas empresas de todo o Brasil a se reerguer. “Neste ano, que ainda é totalmente atípico, já conseguimos realizar centenas de projetos”, revela.

Para cumprir esse objetivo, o Salve um Negócio arrecada doações de parceiros e mantenedores para financiar consultorias de forma gratuita para os pequenos empresários. “Já conseguimos arrecadar números bem legais de doações e realizar algumas consultorias que já estão ajudando essas empresas”, conta Alexandre.

As empresas mineiras que quiserem ser parceiras do projeto podem entrar em contato com a Fejemg por meio do site fejemg.org.br ou pelo WhatsApp (32) 98474-6451. Os pequenos empresários de qualquer ramo de atividade que desejarem receber a consultoria de forma gratuita por meio do Salve um Negócio devem contatar diretamente as empresas juniores da sua cidade ou procurar a Fejemg para outras orientações.