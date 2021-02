Santana do Paraíso suspende Processo Seletivo

A Prefeitura de Santana do Paraíso informa que o Processo Seletivo Público n° 001/2020, publicado em 16 de março de 2020, cujas inscrições começariam nesta segunda-feira (1º), está suspenso por tempo indeterminado, em decorrência da prevenção à infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), bem como da necessária análise de eventuais inconsistências no edital.

O certame previa a contratação temporária de vagas existentes no quadro de pessoal para as áreas da Saúde e da Assistência Social, para os níveis médio, técnico e superior.

A suspensão obedece ao disposto no Decreto Municipal 1012, de 25 de janeiro de 2021, que está publicado no Diário Eletrônico do Município e pode ser acessado pelo portal da Prefeitura de Santana do Paraíso (www.santanadoparaiso.mg.gov.br).