Sebrae Minas abre inscrições para programa gratuito de pré-aceleração de startups

Estão abertas as inscrições para o programa Fator S Pré-Acelera, do Sebrae Minas. O programa de pré-aceleração, que será realizado 100% on-line, tem o objetivo de dar suporte às startups no desenvolvimento dos seus modelos de negócios e prepará-las para ingressarem no mercado. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 9 de setembro, pelo site do programa.

Para participar do Fator S Pré-Acelera, a startup deve estar em nível inicial de maturidade e ter uma equipe de no máximo cinco pessoas. É obrigatório que dois fundadores tenham perfis complementares – um deles voltado para negócios e o outro para a área técnica. Neste programa piloto, serão selecionados até 20 times.

“O programa Fator S Pré-Acelera visa elevar o grau de maturidade e sustentabilidade das startups selecionadas. É uma oportunidade para que as startups aprofundem o conhecimento sobre o possível cliente e suas dores e consigam desenvolver e entregar valor através de uma solução que tenha conexão com o problema e com o mercado”, destaca a analista do Sebrae Minas, Daniele Bastos.

O programa terá duração de 12 semanas e inclui nove workshops, distribuídos entre capacitações e mentorias, em formato 100% on-line. Serão abordados temas como definição do problema, prototipação, gestão financeira, validação do modelo de negócio, vendas, pitch, go to market, entre outros. Ao final do programa, os times irão apresentar suas ideias de negócios a uma banca avaliadora, composta por profissionais de expertise do mercado.

“O Fator S Pré-Acelera é um momento de troca de conhecimentos e experiências, conectando as startups a diversos stakeholders e contribuindo para o fortalecimento do ecossistema de inovação de Minas Gerais”, ressalta Daniele.

Serviço:

Fator S Pré-Acelera

100% on-line e gratuito

Inscrições: até 09 de setembro

Início do programa: 18 de setembro

Edital e inscrições, pelo site do programa: https://inovacaosebraeminas.com.br/eventos/fator-s-pre-acelera/