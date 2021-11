Acontece entre os dias 24 e 26 de novembro a segunda edição do Delta Fórum. O evento visa promover o debate e apresentar soluções para os desafios comuns aos 853 municípios mineiros na promoção do desenvolvimento econômico sustentável. Este ano, a programação terá um formato híbrido, com atividades online, transmitidas pelo canal do Sebrae Minas no Youtube; e presenciais, para convidados, na sede da instituição, em Belo Horizonte.

O evento é voltado para prefeitos, vice-prefeitos, secretários, agentes de desenvolvimento, gestores públicos, empresários, lideranças e todos os atores envolvidos com o planejamento e a gestão do desenvolvimento econômico dos municípios e territórios de Minas Gerais. Informações no site: deltaforum.sebraemg.com.br

O Delta Fórum 2021 reunirá especialistas e convidados nacionais e internacionais para compartilharem boas práticas, tendências e conhecimento na proposição de novos caminhos para o desenvolvimento econômico sustentável das cidades. “Essa integração de esforços, por meio de conexões entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil, tem como objetivo a construção de um ambiente que permita alavancar as vocações locais e o desenvolvimento econômico com foco nos pequenos negócios”, destaca João Cruz Filho, diretor técnico do Sebrae Minas.

Entre os nomes confirmados para o evento estão o de Ana Carla Fonseca, diretora da Garimpo de Soluções, consultora, conferencista e vencedora do Prêmio Jabuti em Economia; Fernando Schuler, titular da Cátedra Insper Palavra Aberta, doutor em Filosofia, com ênfase em filosofia política, professor, articulista e consultor; Paula Ganhão, chefe de divisão em Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Óbidos, em Portugal, e coordenadora da Óbidos Vila Literária; Alejandro Franco, diretor-executivo da Ruta N, Centro de Inovação e Negócios de Medellin, na Colômbia, que foca em negócios intensivos em ciência, tecnologia e inovação, de forma inclusiva e sustentável, valendo-se de Internet cloud computing e big data.

Lançado em dezembro de 2019, o Delta Fórum é um marco importante nos trabalhos do Sebrae Minas para estimular o progresso dos territórios mineiros. “Com este evento reforçamos o compromisso do Sebrae em oferecer aos municípios uma abordagem ampla e sistêmica para refletir sobre o presente, construir sua visão de futuro e planejar seu desenvolvimento econômico de forma sustentável”, completa João Cruz.

Serviço:

Delta Fórum 2021

24 a 26 de novembro de 2021

Atividades on-line, transmitidas pelo canal do Sebrae Minas no Youtube: https://www.youtube.com/sebraeminas

Informações: (31) 98796-4017 / deltaforum@sebraemg.com.br