Sebrae Minas suspende atendimento presencial

As 58 Agências de Atendimento do Sebrae Minas em todo o estado estão com o atendimento presencial suspenso até o dia 4 de abril, assim como os eventos, cursos e oficinas agendados para o período.

Neste período de enfrentamento ao coronavírus, reforçamos nossos serviços a distância para apoiar e orientar empreendedores e pequenas empresas que tanto necessitam de nossa ajuda.

O atendimento aos empreendedores está sendo feito exclusivamente pelos canais remotos e pelas mídias sociais. “Reforçamos nossos serviços a distância para apoiar e orientar empreendedores e pequenas empresas que tanto necessitam da nossa ajuda neste momento ainda mais desafiador de enfrentamento à pandemia do coronavírus”, destaca o superintendente, Afonso Maria Rocha.

O Sebrae Minas conta com uma equipe técnica altamente qualificada para oferecer atendimento especializado a quem deseja abrir, aprimorar a gestão, identificar oportunidades ou reposicionar os negócios.

Serviço:

Canais de atendimento remoto do Sebrae Minas

Central de Atendimento: 0800 570 0800

WhatsApp: (31) 3314-2808

Site: https://sebrae.mg

Facebook: https://www.facebook.com/sebraemg/

Instagram: https://www.instagram.com/sebrae.minas

Twitter: https://twitter.com/sebraeminas

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/sebraeminas

Youtube: https://www.youtube.com/sebraeminas