Sebrae na sua Empresa oferece atendimento gratuito também a distância

Mais de 50 mil pequenos negócios mineiros serão atendidos pelo programa Sebrae na sua Empresa até dezembro. Em 2021, além do atendimento presencial, os empreendedores também poderão optar por receber as orientações a distância, pela internet ou por telefone. Nas regiões Rio Doce e Vale do Aço, 4.300 empresas poderão se beneficiar, entre elas as que já participaram da iniciativa em anos anteriores e as indicadas por parceiros, como associações comerciais, câmaras de dirigentes lojistas, sindicatos, cooperativas, entre outras entidades locais.

As possibilidades de atendimento em 2021 estão alinhadas ao contexto atual. “Como em várias localidades ainda pode ser necessário adotar medidas mais restritivas em função do agravamento da pandemia, essa adaptação realizada pelo Sebrae Minas é crucial. Isso garante o suporte necessário aos pequenos negócios neste momento tão crítico”, explica o gerente da Regional Rio Doce e Vale do Aço do Sebrae Minas, Fabrício César Fernandes.

O Sebrae na sua Empresa é um atendimento gratuito e personalizado, com ações concentradas nas áreas mais frágeis dos pequenos negócios: finanças; acesso a crédito; estratégia e gestão; liderança e pessoas; marketing e vendas; leis, impostos + MEI e marketing digital e inovação. Podem participar pequenos negócios com faturamento de até R$ 4,8 milhões por ano e que tenham CNPJ como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI) de qualquer setor, exceto produtores rurais e artesãos. Os interessados devem acessar o site https://sebraemg.com.br/ e preencher o formulário digital.

Mais informações sobre o programa no site do Sebrae Minas.