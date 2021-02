Secretaria identifica irregularidades em aquisições do governo anterior em Ipatinga

O secretário de Administração de Ipatinga, Matheus Braga, informou que diversas irregularidades foram identificadas nos processos e procedimentos de aquisição de materiais, conservação e manutenção de bens públicos e outras atividades relativas ao governo anterior, através de um levantamento realizado no mês de janeiro.

Na área de almoxarifado, foram detectadas anormalidades como compra excessiva de insumos; aquisição de álcool gel cujas embalagens vieram sem os dispensers; problemas na estrutura do galpão de armazenagem; ausência de seguro de mercadorias e de um plano de combate a incêndio.

O grupo de trabalho também fiscalizou as condições da frota de veículos da prefeitura, realizou uma sondagem acerca de bens inservíveis e, na averiguação de processos administrativos, identificou falhas bastante prejudiciais.

Soluções efetivas para os problemas, com propostas de maior rigor e eficiência dos serviços, dinamização e aperfeiçoamento de protocolos estão sendo debatidas em reuniões com a participação de diretores, gerentes e funcionários dos diversos setores ligados à repartição.

ALMOXARIFADO

As condições inadequadas do galpão onde fica o almoxarifado preocuparam a comissão de gestores. O local de armazenagem de alimentos como açúcar, por exemplo, possui uma abertura e constantemente os produtos são atacados por animais como gambás. O local passará por uma reforma de reestruturação e melhorias para sanar os problemas.

Outro fato grave e que despertou a atenção durante o levantamento foi a compra exorbitante de aventais clínicos. Conforme a Secretaria, o número de unidades compradas (250 mil) é quase o de toda a população de Ipatinga, hoje estimada em 265 mil habitantes, e em função disso uma grande quantidade do material está mofando.

Conforme o relatório apresentado, somente 15% deste montante foi utilizado desde a compra que foi feita pelo governo anterior. A Secretaria informou que uma auditoria será realizada, a fim de que se possa esclarecer as circunstâncias da aquisição e decidir quanto à destinação do material.

FROTA DE VEÍCULOS

Já no pátio de veículos foram encontrados vários deles inativos e que poderiam estar sendo usados a serviço da população. O funcionamento ficou comprometido por problemas mecânicos e outros não resolvidos, decorrentes de falta de manutenção, sem a necessária reposição até mesmo de pneus.

Irregularidades como a utilização inadequada de veículos da frota municipal também foram percebidas, informa o secretário Matheus Braga. “O município possui um Fiat Pálio e um Volkswagen Gol bastante novos, comprados recentemente, que eram usados para transportar britas, pedras. Obviamente, estes são veículos feitos para transporte de pessoas. Para transporte de materiais deste tipo, temos uma caminhonete. Desde quando assumimos, determinamos que a movimentação de saída e entrada dos veículos, assim como suas liberações para abastecimento, sejam totalmente controladas e justificadas, além do estado geral para responsabilização por eventuais avarias. Entre outros objetivos, estamos garantindo a preservação do patrimônio do município, ao mesmo tempo em que zelamos pela vida do servidor que se utiliza do bem”, explica.

A Secretaria determinou o registro obrigatório de informações básicas na parte diária dos veículos, adotando como norma a devolução ao pátio municipal para conferência diária, impreterivelmente, até às 19h55.

BENS INSERVÍVEIS

Uma comissão formada pelo secretário municipal de Administração, o diretor do Departamento de Suprimentos e o gerente da Seção de Patrimônio realizou o levantamento de bens inservíveis, constatando que eles existem em grande quantidade. Após auditoria, os materiais serão colocados à disposição em um leilão. Nesse sentido, já está sendo providenciada a licitação do leiloeiro. A data ainda será definida e oportunamente informada, dentro das exigências legais.

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Ainda conforme Matheus Braga, atualmente todos os processos inerentes à Administração são físicos, dificultando consultas e acompanhamento, além de representar demasiada ocupação de espaços, entre outros inconvenientes. O atual governo pretende digitalizá-los e transformá-los em processos eletrônicos, para facilitar o acesso, atualizar o andamento e oferecer transparência aos munícipes.