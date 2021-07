Secretaria Nacional de Defesa Civil aprova recuperação da Avenida Universal em Timóteo

O setor de Defesa Civil de Timóteo recebeu comunicação da Secretaria Nacional de Defesa Civil sobre a aprovação Projeto e Plano de Trabalho para a recuperação da Avenida Universal, no Bairro Novo Tempo, que cedeu no mês de fevereiro em virtude das fortes chuvas que caíram no município.

Segundo o gerente de Defesa Civil do município, Marques Valgas, no Sistema de Informações da Defesa Civil Nacional já consta o processo referente a esse projeto de Timóteo como aprovado. Agora a expectativa se concentra na liberação efetiva dos recursos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para a realização de licitação e início da obra.

Os serviços estão orçados em R$ 464.872,03 e preveem a substituição dos tubulões tipo Armco de metal, que cederam com o peso da terra encharcada, por bueiros duplos de concreto celular que serão moldados no local. Cada bueiro possui 4 metros de largura por 2,5 metros de altura numa extensão total de 18 metros lineares. O restabelecimento do asfalto sobre o Córrego Timotinho também está previsto no projeto aprovado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil.

No último dia 15 de junho o prefeito Douglas Willkys, acompanhado do deputado federal Hercílio Coelho Diniz, se reuniu com o secretário nacional da Defesa Civil, Alexandre Lucas, para tratar da recuperação da Avenida Universal, quando foi solicitada agilidade na liberação de recursos para a execução das obras.

Na oportunidade, Alexandre Lucas se comprometeu a dar celeridade ao projeto junto aos técnicos da Secretaria Nacional de Defesa Civil e no início desta semana ele confirmou que o projeto e o plano de trabalho foram aprovados e de que em breve os recursos estarão disponíveis para o Município realizar a obra.