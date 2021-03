Segunda edição do Sebrae Delas tem início no Vale do Aço

No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Sebrae Minas promove a abertura da segunda edição do programa Sebrae Delas, na região do Vale do Aço. O encontro irá reunir dezesseis mulheres empreendedoras inscritas no programa, de diversos segmentos de negócios, na cidade de Ipatinga. A novidade para esta edição é a participação da Cenibra e do Instituto Cenibra como parceiros no programa.

Para a analista do Sebrae Minas, Vanessa Silva, responsável pelo projeto na microrregião de Ipatinga, o programa visa desenvolver nas participantes, habilidades empreendedoras, a fim de estimular o crescimento dos negócios, o aumento da rentabilidade financeira e a formalização dos negócios.

“Percebemos que mulheres com enorme potencial empreendedor chegam até o Sebrae muito inseguras para competir no mercado, pois ainda enfrentam obstáculos culturais, além de terem de conciliar a atividade empresarial com a rotina familiar, e até mesmo um emprego fixo”, destaca a analista.

SEBRAE DELAS NO VALE DO AÇO

O grupo de empreendedoras que compõe a nova edição do programa é formado por mulheres que atuam no segmento de artesanato, doces, psicologia, arquitetura, vestuário, papelaria artesanal e costura criativa. Foram selecionadas para participar do projeto, empreendedoras formais e informais, com negócios em funcionamento.

O programa terá a duração de um ano, com ações presenciais – que serão realizadas dentro do protocolo preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde – compostas por atividades nas temáticas: comportamental, finanças, vendas/atendimento e transformação digital. Os encontros mensais irão reunir participantes das cidades de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Jaguaraçu e consultorias que acontecerão nas respectivas empresas.

EXEMPLO

Casada, mãe de três filhos, estudante de designer gráfico, publicidade e propaganda, e empreendedora no segmento de papelaria artesanal. Aos 31 anos, Priscila Cyntia Souza Amorim, moradora da cidade de Ipatinga, descobriu, durante aniversário de um dos filhos, um novo ofício e a oportunidade de ter o próprio negócio, conciliado à rotina de cuidados com a família e com a casa. Já são cinco anos atuando na Personalizar, com a produção de agendas, cadernos e planners personalizados.

O sonho de potencializar o negócio levou Priscila até o Sebrae. Formalizada desde 2018, a empresária compõe agora o novo time de mulheres empreendedoras do Sebrae Delas no Vale do aço. “Acredito que o programa vai me proporcionar recursos para estruturar melhor o meu empreendimento e otimizar o meu tempo. Espero que meu trabalho flua melhor a partir das capacitações e que eu possa ter mais tempo para me dedicar à família, sem deixar a empresa de lado”.

PROGRAMA SEBRAE DELAS

O programa Sebrae Delas – Desenvolvendo Empreendedoras & Líderes Apaixonadas pelo Sucesso – teve início em 2019, com o objetivo de capacitar, gerar conexões e valorizar as competências, comportamentos e habilidades femininas, fortalecendo a cultura empreendedora entre as mulheres.

O projeto prevê ainda o mapeamento e a identificação de entidades e organizações de apoio ao empreendedorismo feminino para a criação de uma rede de apoio e fomento às mulheres empreendedoras.

Para saber mais, conheça o Instagram do Sebrae Delas: @sebraedelas.minas ou acesso o link do programa no site do Sebrae Minas.