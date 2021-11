Está no ar o segundo episódio do EscutaAí, podcast da Usiminas, que teve a sua estreia no mês de setembro. As principais questões relacionadas à Previdência são abordadas neste episódio. Mudanças no Regime Geral, temas ligados ao Regime Privado entre outras questões são os destaques do programa. O convidado para esse bate papo é o especialista da Previdência Usiminas, Thiago Ribeiro dos Santos, que de uma forma didática e objetiva explica todos os detalhes sobre esse tema.

O episódio está disponível em plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, entre outras.

Além de reforçar a comunicação corporativa da companhia, a iniciativa com os podcasts pretende contribuir com informações de qualidade para o debate de questões importantes como sustentabilidade, diversidade e inclusão, cultura, mercado e muitos outros temas de interesse. Os interessados podem acessar o EscutaAí pelo link https://bit.ly/usiminas_escutaai