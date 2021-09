Serviço público terá ponto facultativo em Fabriciano no feriado de Independência

A Prefeitura de Coronel Fabriciano decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira (6) nas repartições públicas municipais em virtude do feriado nacional da Independência do Brasil, conforme Decreto 7.681/2021. Durante o feriado, celebrado na terça-feira (7), serão mantidos os serviços essenciais como a vigilância dos prédios públicos, cemitério municipal, fiscalização e atividades do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus.

A coleta de lixo domiciliar – executada pela Vina – funcionará normalmente na segunda e terça-feira. No dia do feriado, os serviços de varrição, capina e coleta de entulho serão interrompidos e retomados, conforme o calendário, na quarta-feira (8).

O Centro Covid – na rua José Maria Magalhães, 209, Centro – funcionará normalmente das 7h às 19, inclusive no feriado e final de semana, para atendimento de pacientes com sintomas da doença. Após este horário, em caso de urgência e emergência médicas, o cidadão deve procurar a UPA 24h, no bairro Silvio Pereira II. O Hospital Dr. José Morais e o SAMU 192 também funcionarão normalmente. O mesmo serve para o Tele Referência – Saúde, com atendimento 24 horas por dia via WhatsApp pelo telefone (31) 9 8942-3003.