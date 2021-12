Foi realizada neste domingo (19), no Parque Ipanema, em Ipatinga, a entrega das chaves do Peugeot 208 zero quilômetro à ganhadora do prêmio principal do programa “Nota Premiada 2021”. A felizarda é Kissila Perini, moradora do bairro Bethânia, que registrou sua Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) ao precisar recorrer a uma clínica veterinária para atendimento de um cão.

O encerramento do programa em 2021 foi abrilhantado por show acústico da dupla Relber e Allan. Foram conhecidos ainda os ganhadores de cinco prêmios em dinheiro no valor de R$ 1 mil cada e três bikes aro 29.

Muito emocionada, Kissila Perini, servidora aposentada, disse ter recebido com surpresa a notícia de que havia ganhado o prêmio principal do Programa. E aproveitou para aconselhar toda a população a exigir sempre a nota fiscal de serviços. “Nunca imaginei ganhar um prêmio tão alto. Mas fiquei mais emocionada quando revelaram que a nota sorteada foi a que pedi na clínica veterinária, justamente na data que, infelizmente, acabei perdendo meu cachorro”, revela.

Durante a premiação, além de parabenizar todos os ganhadores, o prefeito Gustavo Nunes explicou que a campanha é uma iniciativa da administração para fortalecer a economia local, principalmente num momento em que vários setores se encontravam fragilizados devido aos efeitos da pandemia. Ao mesmo tempo, o incentivo contribui para melhorar a receita do município.

“Quando o munícipe exige a nota fiscal eletrônica, os recursos captados são revertidos para investimentos em saúde, educação, infraestrutura, tudo para melhorar a qualidade de vida da nossa população”, citou o chefe do Executivo.

“NOTA PREMIADA 2022”

O secretário de Fazenda de Ipatinga, Mateus Shinzato, comunicou que o Nota Premiada terá continuidade em 2022, lembrando que além de fortalecer a economia o programa tem o objetivo de estimular a prática da educação fiscal no município e conscientizar a sociedade quanto à importância socioeconômica dos tributos municipais e o direito de exigência do documento fiscal. Concorrem todos os contribuintes que exigirem a Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e).