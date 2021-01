Sescon realiza blitz educativa no Parque Ipanema em Ipatinga

A fim de dar mais proteção aos pedestres, a Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon) de Ipatinga, realizou nesse domingo (24), com o apoio da Polícia Militar, agentes de trânsito e Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel), uma blitz de orientação quanto ao uso de bicicletas na área do Parque Ipanema.

A ação se deve ao fato de que acidentes vêm se tornando recorrentes nas vias de circulação interna do principal cartão postal da cidade. Embora o uso das bikes seja estritamente proibido no local, conforme legislação municipal em vigor, a regra estava sendo descumprida com cada vez mais frequência.

“A blitz foi realizada de forma educativa. O objetivo primeiro é alertar as pessoas sobre a Lei restritiva de bicicletas no Parque Ipanema. É preciso que todos se conscientizem de que, especialmente nos fins de semana, o fluxo de pessoas é maior, crianças e idosos circulam bastante pelas vias do Parque”, comenta a secretária Adjunta da Sescon, Maria Júlia Bomfim.

Antes que sanções venham a ser aplicadas pelas autoridades de segurança, em caso de descumprimento da lei, a ideia é que outras ações de conscientização sejam realizadas nas próximas semanas.